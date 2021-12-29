В Ленобласти изъяли 35 килограммов синтетических наркотиков

В садоводстве Всеволожского района полицейские провели обыск в дачном доме 38-летнего неработающего петербуржца.

В Ленобласти изъята крупная партия синтетических наркотиков. Петербуржец хранил 35 килограммов запрещенных веществ на своем дачном участке. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков провели операцию по изъятию крупной партии синтетического наркотического вещества мефедрон. В садоводстве Всеволожского района полицейские провели обыск в дачном доме 38-летнего неработающего петербуржца. Было обнаружено и изъято 33 пакета и 14 пластмассовых контейнеров с порошкообразным веществом общим весом около 35 килограммов.

По факту обнаружения партии наркотиков возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские Петербурга пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно сбывала наркотики в интернете. Оперативники задержали двух мужчин 29 и 32-х лет, а также 36-летних мужчину и женщину, которые являлись закладчиками наркотических средств.

Видео: МВД