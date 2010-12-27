В Ленинградской области активизировались гадюки

В регионе гадюка укусила уже двоих.

В Ленинградской области зафиксировали уже несколько случаев нападения змей на людей. Об этом сообщает "ПД".

Например, житель Винницкого сельского поселения хотел надеть свой пиджак, а под ним пряталась от палящего солнца змея. Она мгновенно его укусила.

Сезон, когда возможны укусы змей - с мая по сентябрь. Так как наступает жара, а с ней усиливается и активность змей. Наиболее активный период у ядовитых змей во второй половине августа и сентябре. Но из-за жаркой погоды в июле, этот период слегка сдвинулся.

Люди часто сами виноваты в нападении, так как во время сбора ягод или грибов, не замечают, что тянут руки не только к ягодам, но и к змее. Наиболее опасными местами для укуса являются лицо, шея, грудь, в таких случаях симптомы развиваются быстрее, чуть менее опасны укусы в руки и ноги.

В начале сезона медики объяснили, как оказывать первую помощь при укусе змеи.

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