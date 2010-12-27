Вас укусила ядовитая змея: первая помощь пострадавшему

В Ленобласти активизировались ядовитые пресмыкающиеся.

В Выборге сотрудники парка "Монрепо", расположенного в Выборге, сообщили, что в зеленой зоне активизировались змеи. На территории посетители уже замечали несколько гадюк. Корреспондент Piter.TV узнал у специалистов, как оказать первую помощь человеку, которого укусила змея.

Ядовитые змеи обитают в траве парка, поэтому гостям лучше не сходить с тропинок. Если же все - таки человека укусила змея, он должен сразу же обратиться к специалистам - вызвать скорую помощь или поехать в ближайший травмпункт. На рану от укуса нельзя накладывать жгут – это может спровоцировать быстрое омертвение тканей. Место укуса лучше промыть антисептиком или чистой водой.

После осмотра врача необходимо, чтобы человек остался в стационаре под наблюдением специалистов. Медики промоют и обработают рану, наложат повязку. Человеку, которого укусила змея, выведут яд из организма и дадут лекарства против аллергии. Ранее медики даже делали больному "блокаду новокаина" – ставили уколы на место укуса, кровообращение улучшалось, и рана заживлялась быстрее. Евгения Архипова, врач (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова).

Отметим, что на юге Ленобласти, в памятнике природы "Саблинский", несколько дней подряд местные жители наблюдают гадюк. Дачники из поселка Ульяновка даже обнаруживали змей на своих огородах.

Фото: pixabay.com