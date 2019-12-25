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В Ленинградской области 9 августа было выявлено 232 новых случая COVID-19
Сегодня, 12:05
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В Ленинградской области 9 августа было выявлено 232 новых случая COVID-19

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Больше всего заболевших коронавирусом отмечено за прошедшие сутки в Мурино и Тихвине.

За прошедшие сутки в Ленобласти Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции зарегистрировал 232 новых случая COVID-19. 88 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 17 умерли. Всего с начала пандемии в 47 регионе, согласно официальной статистике заболеваемости и смертности, заболели 58449 человек; 47534 из них выздоровели.

Накануне, 9 августа, новые случаи заболевания ковидом отмечались во всех районах Ленобласти. В большинстве населённых пунктов, попавших в общую сводку, зарегистрированы от одного до пяти заболевших. Более пяти случаев отмечено в Тихвине - 13, Мурино – 13,  деревне Старой - 8, Выборге – 10, Гатчине – 9, Кингисеппе – 10, Киришах – 9, Сланцах – 6.

Ранее Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права для привитых и непривитых студентов.

Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть

Теги: covid-19, заболеваемость и смертность, ковид статистика, коронавирус, ленобласть, мурино, оперативный штаб по борьбе с распространением болезни, официальные данные, пандемия, плато, роспотребнадзор, тихвин, третья волна
Категории: Лента новостей,

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