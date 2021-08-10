Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права для привитых и непривитых студентов

В министерстве отметили, что главной задачей вузов является предоставление студентам качественного образования.

Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков призвал вузы обеспечить равные права привившимся и не вакцинированным от коронавируса студентам. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

По его словам, деление студентов недопустимо. Главной задачей высших учебных заведений, заявил Фальков, является предоставление учащимся качественного образования.

Университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни в зависимости от наличия или отсутствия прививки. Валерий Фальков, глава Минобрнауки

Министр подчеркнул, что имея точную информацию о статистике привитых учащихся, руководства вузов смогут должным образом проводить противоэпидемиологические мероприятия.

Ранее Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых от коронавируса студентов на удаленку.

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