Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых от коровируса студентов на удаленку

При заселении студентов в общежитие также рекомендуется требовать справки о прививке.

Студенты, не привитые от коронавируса или имеющие медицинский отвод от вакцинации, должны перейти на удаленное обучение. Такие рекомендации выпустило Министерство образования и науки.

В рекомендациях говорится о том, что непривитые студенты должны учиться отдельно от тех, кто вакцинировался или переболел COVID-19 в течение полугода

Также Минобрнауки предлагает вузам вакцинировать иностранных студентов. Но сделать они это должны это за свой счет.

При заселении студентов в общежитие также рекомендуется требовать справки о прививке от коронавируса, перенесенном заболевании или медотводе.

С 9 августа в "Галерее" смогут прививать до 1000 человек в сутки. В пункте 11 прививочных кабинетов, 11 врачей, 11 медсестер, 6 администраторов. Вакцинация будет проводиться вакцинами Гам-Ковид-Вак (Спутник V) и Спутник Лайт.

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