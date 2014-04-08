В Ленинградской области 244 человека заболели COVID-19 за прошедшие сутки

Одинаковое количество заболевших коронавирусом в официальной сводке за сутки удивляет всех, кроме Роспотребнадзора.

Оперативный штаб по борьбе с распространением на территории Ленинградской области коронавирусной инфекции нового типа вновь показал в официальной суточной сводке заболеваемости и смертности 244 новых случая covid-19: эта цифра появляется в течение июля практически через день, иногда изменяясь на пару случаев в сторону плюса, иногда - в сторону минуса. Необычное для статистики инфекционной болезни постоянство заметили и жители региона, прокомментировав неубедительные данные в социальных сетях.



Список населённых пунктов, где "выявляются" новые случаи, также практически не меняется: за минувшие сутки, 28 июля, в числе лидеров выступили все те же Тихвин – 8, Сланцы – 8, Луга - 7, Кириши – 11, Кингисепп – 8, Гатчина – 12, Мурино – 16, Всеволожск – 11.

Вероятно, между неисполнением эпидемиологический требований и недоверием к данным, предоставляемым официальными ведомствами, существует прямая связь. Вполне ожидаемым образом стало недоверие пользователей соцсетей и к сообщению губернатора Ленинградской области о прохождении повторной вакцинации: его выложенный в Instagram сертификат о прививке вызвал скепсис одинаковыми записями.

Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть