В Ленинградской области 178 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Общее количество зарегистрированных 29 июня на территории Ленобласти случаев коронавируса составило 178, сообщает оперативный штаб по мониторингу распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, кривая официальной статистики вновь пошла вверх - накануне было выявлено 172 случая. Всего с начала пандемии в Ленинградской области заболели ковидом 48771 человек, выздоровели - 44366.
По 1-3 случая выявляются во всех районах области, в самых различных населенных пунктах. Наибольшее количество за сутки зафиксировано в Пикалево, Всеволожске, Кудрово, пгт.им. Морозова, Выборге, Гатчине, Киришах, Тихвине.
Отсутствие тестов на коронавирус у сотрудников детского лагеря "Мечта" в Приозерском районе стало одной из причин для закрытия лагеря и возбуждения уголовного дела о халатности.
Фото: Pixabay
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