В Ленинградской области 16 июня объявили штормовое предупреждение

В прибрежных районах Ленобласти ожидается значительное усиление ветра.

МЧС России по Ленобласти выпустило официальное штормовое предупреждение, основанное на прогнозе Северо-Западного управления гидрометеорологии. Согласно прогнозу, 16 июня на территории региона, особенно в прилегающих к Финскому заливу и Ладожскому озеру районах, ожидается существенное усиление ветра до 15 м/с. Западный и северо-западный ветер усилится с 11 до 14 часов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями возрастает опасность на дорогах, в акваториях залива и озер, в воздухе, в лесу и на железных дорогах. Возможны аварии на линиях электропередачи и объектах ЖКХ. Населению рекомендовано воздержаться от посещения водных объектов и леса, а жителям садоводств и деревень собрать хозяйственные товары со дворов и проверить надежность дворовых построек и сооружений.

В Петербурге сегодня ожидается солнечная, ветреная и прохладная погода.

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