В среду в Петербурге будет солнечно, ветрено и прохладно

Температура воздуха составит +20…+22 градусов.

В среду, 16 июня, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует гребень антициклона. Его стараниями в городе обойдется без дождей, однако станет прохладнее. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температура воздуха в городе составит +20…+22 градусов, в Ленобласти +18…+23. Ветер подует с запада со скоростью 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге выросла себестоимость строительства, может подорожать жилье.

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