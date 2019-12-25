В Ленинградский зоопарк будет бесплатный вход для школьников 1 сентября

Чтобы использовать льготу нужно показать ученический билет. Для школьников сотрудники подготовили познавательную программу знакомства с миром животных в контексте великих путешествий.

Стало известно, что в Ленинградском зоопарке 1 сентября сделают вход для всех школьников бесплатным. Об этом 29 августа рассказали на странице учреждения "ВКонтакте".

Чтобы использовать льготу нужно показать ученический билет. Для школьников сотрудники подготовили познавательную программу знакомства с миром животных в контексте великих путешествий.

Сообщается, что праздник начнётся в 10:00, и до 14:00 пройдёт индивидуальная маршрутная игра-квест.

С 12:00 до 15:00 будет открыта экспозиция беспозвоночных животных "Маленькие обитатели большого мира" в зале лектория.

С 13:00 до 16:00 — интерактивная программа "Животные в истории великих путешествий" (павильоны: "Жираф" и "Экзотариум"), а в 15:00 начнётся лекция с прирученными животными в павильоне "Лекторий".

Ранее праздник для первоклассников пройдет в формате видеопутешествия.

Фото: Вконтакте / Ленинградский зоопарк