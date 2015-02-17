Праздник для первоклассников пройдет в формате видеопутешествия

Первоклассникам подарят три книги на 1 сентября.

Обучение в школах и средних профессиональных учреждениях начнется в очном формате. Об этом сообщила на пресс-конференции в "ТАСС" председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская, передал корреспондент Piter.TV.

Во всех учреждениях будет проводиться бесконтактная термометрия. Потоки учеников будут разведены. Обучение будут смешанным: очным и дистанционным. Путиловская отметила, что в этом году учебная программа для тех, кто будет учиться дистанционно, на первую четверть и начало второй уже готова.

В общей сложности в образовательные учреждения в этом году пойдет 551 тыс. человек. Из них 64 тыс. — это первоклассники. Это на 2 тыс. больше, чем в прошлом году.

День знаний будет проводиться на открытом воздухе. Родители могут присутствовать, но обязательно быть в маске.

Первоклассникам подарят набор книг "Моя первая библиотека". В него вошли книга о первом полете человека в космос, книга о природе, стихотворения о городе. Праздник организуют в формате видеопутешествия. "Приключения Левы и Сони в Санкт-Петербурге" снимались в студии, а также у главных городских достопримечательностях.

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