 "Ленфильм" ответил на сообщения о "полуголой вечеринке" в своих павильонах

В киностудии заявили, что охрана не допускала посетителей в нетрезвом и неподобающем виде.

Пресс-служба киностудии "Ленфильм" прокомментировала публикации о вечеринке с элементами модного показа, прошедшей в ночь на 2 ноября в одном из её павильонов. Ранее СМИ сообщали, что мероприятие, организованное клубом любителей техномузыки Kontrkult, сопровождалось откровенными нарядами гостей, включая короткие топы и открытые торсы.

В заявлении "Ленфильма" подчеркнули, что правила поведения на площадке строго соблюдались: на входе осуществлялась обязательная проверка по документам, сотрудники охраны не допускали лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде. По данным организаторов, мероприятие прошло без существенных инцидентов и нарушений.

Организаторы вечеринки, Kontrkult, известный проведением рейвов на знаковых площадках города, заранее установили для гостей дресс-код, рекомендовавший "нарядный, но не откровенный" стиль, а также запретили курение в здании и шум на улице. В августе 2025 года клуб уже организовывал аналогичное мероприятие в заброшенном терминале "Пулково-2". "Ленфильм" отметил, что мероприятия для молодёжи "по формату и атмосфере отличаются от событий делового характера".

Фото: pxhere.com