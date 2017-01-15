В историческом здании "Леннаучфильма" в Петербурге прошла полуголая вечеринка

Участники в масках танцевали на сцене бывшей киностудии, где хранятся архивы кинопленок.

В здании бывшей киностудии "Леннаучфильм" на Мельничной улице состоялась скандальная вечеринка с участием полуобнаженных молодых людей в масках. Мероприятие прошло в ночь с 11 на 12 октября.

Как пишет 78.ru, на видео, которое оказалось в распоряжении редакции, видны молодые люди*, танцующие на сцене бывшего кинозала, где до сих пор хранятся коробки с кинопленками. Организаторы мероприятия предварительно размещали в своем Telegram-канале кадры подготовки к вечеринке, демонстрирующие интерьеры исторического здания.

В настоящее время в помещениях "Леннаучфильма" располагаются магазины, студии звукозаписи и строительные организации. Часть площадей сдается в аренду. Напомним, что в сентябре 2025 года девелоперская компания "БС АРТ ДЕВ" анонсировала создание креативного пространства на базе бывшей киностудии.

"Леннаучфильм", основанный в 1933 году, был известен производством научно-популярных фильмов. В 2021 году комплекс зданий был продан на торгах за 475 млн рублей. Ранее губернатор Александр Беглов сообщал о планах реставрации объектов "Ленфильма".

Ранее Piter.TV сообщал, что в Москве задержали зачинщика конфликта в метро, распылившего перцовый баллончик.

Фото: pxhere.com

*ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ