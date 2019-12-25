В Ленобласти скорректируют схемы территорий объектов обращения с отходами

В Ленинградской области началась работа по корректировке территориальной схемы обращения с отходами. Ведомства будут проводить анализ объектов, которые находятся на территории региона, и определят остаточную вместимость каждого из них.

Во вторник, 12 сентября, в Ленобласти прошло совещание по вопросу остаточной вместимости объектов обращения с отходами, которые располагаются на территории субъекта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Предприятия, занимающиеся размещением отходов, являются объектами федерального государственного экологического контроля. В связи с этим, корректировка территориальной схемы обращения с отходами будет учитывать сводные данные ведомства.

Комитет по обращению с отходами уже занимается подготовкой материалов для корректировки территориальной схемы. Результаты работы ведомства будут использованы для оптимизации системы обращения с отходами на территории Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добилась ликвидации свалки на Малой Митрофаньевской.

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