Прокуратура Петербурга добилась ликвидации свалки на Малой Митрофаньевской

После вмешательства прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка площадью около 800 квадратных метров.

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, на земельном участке на Малой Митрофаньевской улице расположилась незаконная свалка, которая заняла около 800 квадратных метров площади.

Прокуратура по результатам проверки в адрес администрации района внесла представление с требованием об освобождении земельного участка от отходов.

Сейчас с места вывозят отходы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добилась ликвидации свалки в Ломоносове.

Видео: прокуратура Петербурга