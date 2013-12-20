Прокуратура Петербурга добилась ликвидации свалки на Малой Митрофаньевской

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, на земельном участке на Малой Митрофаньевской улице расположилась незаконная свалка, которая заняла около 800 квадратных метров площади.
Прокуратура по результатам проверки в адрес администрации района внесла представление с требованием об освобождении земельного участка от отходов.
Сейчас с места вывозят отходы.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добилась ликвидации свалки в Ломоносове.
Видео: прокуратура Петербурга
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