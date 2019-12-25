Прокуратура Петербурга добилась ликвидации свалки в Ломоносове

Прокуратура Петродворцового района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, выявлено несанкционированное размещение строительных и бытовых отходов на земельном участке по улице Федюнинского в Ломоносове, арендуемом Гаражно-потребительским кооперативам "Железнодорожник".
Прокурор Петродворцового района в адрес руководства кооператива внес представление. В итоге свалка была ликвидирована.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга требует ограничить доступ в заброшенную спортивную школу в Красносельском районе.
Фото: Piter.TV
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