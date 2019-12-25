Прокуратура Петербурга добилась ликвидации свалки в Ломоносове

Петербургская прокуратура продолжает заниматься мусором в городе. В этот раз ведомство заинтересовала свалка в Ломоносове.

Прокуратура Петродворцового района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, выявлено несанкционированное размещение строительных и бытовых отходов на земельном участке по улице Федюнинского в Ломоносове, арендуемом Гаражно-потребительским кооперативам "Железнодорожник".

Прокурор Петродворцового района в адрес руководства кооператива внес представление. В итоге свалка была ликвидирована.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга требует ограничить доступ в заброшенную спортивную школу в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV

