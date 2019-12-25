Прокуратура Петербурга требует ограничить доступ в заброшенную спортивную школу в Красносельском районе

Петербургская прокуратура обнаружила пять заброшенных зданий в Красносельском районе, куда доступ для горожан свободный. В связи с этим было внесено представление в адрес главы администрации района.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства при эксплуатации заброшенных объектов, обеспечении безопасности граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, на улице Гвардейской в Красном Селе находится заброшенная спортивная школа, которая является собственностью одного из районных образовательных учреждений.

Прокуратурой было установлено, что здание имеет признаки аварийности, при этом доступ в здание не ограничен, в том числе для несовершеннолетних. Также не так давно в здании был пожар.

Всего по результатам проверки на территории района выявлено 5 заброшенных нежилых зданий, доступ посторонних лиц к которым не ограничен.

Прокурор Красносельского района в целях устранения нарушений внес представление в адрес главы администрации района.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура нагрянула с обыском в яхт-клуб на Петровской косе.

Фото: прокуратура Петербурга

