Прокуратура Петербурга требует ограничить доступ в заброшенную спортивную школу в Красносельском районе

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства при эксплуатации заброшенных объектов, обеспечении безопасности граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, на улице Гвардейской в Красном Селе находится заброшенная спортивная школа, которая является собственностью одного из районных образовательных учреждений.
Прокуратурой было установлено, что здание имеет признаки аварийности, при этом доступ в здание не ограничен, в том числе для несовершеннолетних. Также не так давно в здании был пожар.
Всего по результатам проверки на территории района выявлено 5 заброшенных нежилых зданий, доступ посторонних лиц к которым не ограничен.
Прокурор Красносельского района в целях устранения нарушений внес представление в адрес главы администрации района.
Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура нагрянула с обыском в яхт-клуб на Петровской косе.
Фото: прокуратура Петербурга
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