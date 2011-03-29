Транспортная прокуратура нагрянула с обыском в яхт-клуб на Петровской косе

Также на месте работают сотрудники Следственного комитета.

Во вторник, 8 августа, в яхт-клубе на Петровской косе стартовали обыски. Об сообщила пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.

Помимо надзорного ведомства, в организацию пришли сотрудники Следственного комитета.

Напомним, что интерес перечисленных структур к клубу появился после крушения яхты в Финском заливе с одним погибшим. Как полагает следствие, причиной трагедии могла стать техническая неисправность судна: возможно, у него лопнула выхлопная труба.

Ранее мы сообщили о том, что СК и прокуратура заинтересовались обстоятельствами получения ребёнком ожога 60% тела.

Фото: Северо-западная транспортная прокуратура