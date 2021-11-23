СК и прокуратура заинтересовались обстоятельствами получения ребёнком ожога 60% тела

Следователями проводится доследственная проверка.

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства, в результате которых 8-летний мальчик получил ожог 60% тела.

По данным следователей, вечером 6 августа из автосервиса на Заповедной улице с ожогами в детскую больницу был госпитализирован 8-летний мальчик, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следователями проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства происшедшего и принято процессуальное решение.

Прокуратура Приморского района также устанавливает обстоятельства получения несовершеннолетним телесных повреждений. Прокурор также контролирует ход и результаты доследственной проверки.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб