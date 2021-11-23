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СК и прокуратура заинтересовались обстоятельствами получения ребёнком ожога 60% тела
Сегодня, 13:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

СК и прокуратура заинтересовались обстоятельствами получения ребёнком ожога 60% тела

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Следователями проводится доследственная проверка.

В Петербурге следователи  выясняют обстоятельства, в результате которых 8-летний мальчик получил ожог 60% тела.

По данным следователей, вечером 6 августа из автосервиса на  Заповедной улице с ожогами в детскую больницу был госпитализирован  8-летний мальчик,   где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следователями проводится доследственная проверка, в  ходе которой будут выяснены все обстоятельства происшедшего и принято процессуальное решение.

Прокуратура Приморского района также устанавливает обстоятельства получения несовершеннолетним телесных повреждений. Прокурор также контролирует ход и результаты доследственной проверки.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: ожог, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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