СК и прокуратура заинтересовались обстоятельствами получения ребёнком ожога 60% тела

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства, в результате которых 8-летний мальчик получил ожог 60% тела.
По данным следователей, вечером 6 августа из автосервиса на Заповедной улице с ожогами в детскую больницу был госпитализирован 8-летний мальчик, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Следователями проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства происшедшего и принято процессуальное решение.
Прокуратура Приморского района также устанавливает обстоятельства получения несовершеннолетним телесных повреждений. Прокурор также контролирует ход и результаты доследственной проверки.
Фото: ГСУ СК РФ по СПб
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