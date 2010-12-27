В Лазаревском районе Сочи женщина родила на пляже

От госпитализации женщина отказалась.

В Лазаревском район Сочи женщина родила ребенка прямо на пляже.

Сообщается, что 27-летняя женщина на 9 месяце беременности приехала из Азова Ростовской области в гости к матери в поселок Уч-Дер под Сочи. 6 августа ранним утром у женщины начались роды. Отдыхающие вызвали "скорую", медики которой помогли родиться малышу. Малыш доношенный здоровый, пол не уточняется.

Однако у роженицы не отошла плацента, что чревато серьезным кровотечением и осложнениями. Но молодая мама отказалась от госпитализации, сообщают местные СМИ.

Сегодня ранее: Во время купания в шторм в Сочи утонули 3 человека.

Фото: i.pinimg.com