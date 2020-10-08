В Ладожское озеро выпустят пятерых нерпят

В понедельник, 9 августа, Центр изучения морских млекопитающих совместно с "Водоканалом" проведет "выпускной" сразу пятерым нерпятам, сообщила пресс-служба ГУПа.
В естественную среду обитания, в Ладожское озеро, в поселке Зоостровье, выпустят также нерпенка Ладушку, имя которой выбрали петербуржцы во время голосования на странице "Водоканала" в соцсети.
Отмечается, что основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев на машинах ГУПа перевезет реабилитированных животных на берег Ладожского озера.
Ранее мы писали, что двух ладожских нерп выпустили на волю.
Фото: Спасение тюленей 699-23-99 / Вконтакте
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все