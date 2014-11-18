В Ленинградской области пополнился список растений и животных Красной книги

За последние два десятилетия список Красной книги Ленинградской области увеличился на 186 видов. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург". Основными причинами сокращения биоразнообразия стали уменьшение площади природных систем, браконьерство и экологические катастрофы.
Однако, как отмечают эксперты, помимо антропогенного влияния, есть и другие факторы. Красная книга не только фиксирует угрозы для редких видов, но и отражает уровень их изученности. Несмотря на 300 лет работы ботаников, зоологов и микологов, мир флоры и фауны региона остаётся до конца неисследованным.
Наличие точной информации о биологическом разнообразии позволяет снимать ограничения с некоторых участков или, наоборот, выделять новые зоны, где необходимо ограничить деятельность человека для сохранения уникальных видов.
Ранее Piter.TV сообщал, что главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своём Telegram-канале сообщил, что настоящая весна начнётся в городе только после 18 марта.
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Пока ехал до офиса увидел семерых синих человекоподобных, что это ?