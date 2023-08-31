В ЛНР полицейскими изъято из незаконного оборота полтонны марихуаны

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков российских правоохранительных органов по Луганской Народной Республике задержан местный житель, который подозревается в причастности к незаконному обороту наркотических средств. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Во время обысков оперативники выявили у мужчины порядка 500 килограммов запрещенных веществ. Дополнительно изъяты электронные весы, вакууматор, упаковочные материалы и другие предметы.
Предварительно установлено, что мужчина заготавливал и хранил высушенные части конопли. Готовую к употреблению марихуану он фасовал крупными партиями в вакуумную упаковку для удобства дальнейшей транспортировки.
пресс-служба МВД России
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Сейчас фигурант расследования находится под стражей. Полиция устанавливает возможные каналы сбыта нелегальной продукции.
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Фото и видео: МВД Медиа
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