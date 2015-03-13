Подозреваемой оказалась 69-летняя петербурженка.

Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Кировске Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, 30 августа в период с 12:00 до 16:00 неизвестная женщина, находясь в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, похитила мощевик со святыней.

По подозрению в краже задержана 69-летняя петербурженка. Мощи святителя Николая обнаружены в её квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм.

Фото: пресс-служба МВД