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В ЛНР обнаружили тайник с более чем 70 кг взрывчатки

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Саперы обезвредили опасную находку на специализированном полигоне.

Свыше 70 килограммов взрывчатки обнаружили сотрудники Росгвардии в тайнике, оборудованном в одной из лесополос в Луганской Народной Республике. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы вневедомственной охраны через Telegram-канал.  После обследования местности в новом регионе страны представители инженерно-технического подразделения ОМОН извлекли секцию детонирующего кабеля для машины дистанционного разминирования. Известно, что схрон с опасным содержимым был замаскирован. В дальнейшем предметы были вывезены на специальный полигон для ликвидации.

Тайник с взрывоопасными предметами найден в лесополосе при отработке оперативной информации от сотрудников ФСБ России и собственной безопасности ведомства.

пресс-служба Росгвардии

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Фото и видео: Telegram / Росгвардия

Теги: взрывчатка, лнр, новые регионы, росгвардия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия,

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