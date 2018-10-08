В ЛДПР Петербурга опровергли выдвижение Стаса Барецкого в губернаторы Петербурга

Руководитель местного отделения партии не имет понятия, откуда взялись слухи о причастности ЛДПР к выдвижению Барецкого.

Руководитель петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов рассказал журналистам, что ничего не знает о выдвижении Стаса Барецкого на должность губернатора города. Никакого постановления "свыше" к нему от руководства партии не приходило, сам герой событий желание также не высказывал.

Кроме как из новостей я ничего не знаю о том, куда он выдвинулся. Поэтому эта информация неверна, можно расценивать её лишь как пиар объяснил специалист

Также спикер добавил, что все инициативы о возможном выдвижении на пост главы Северной столицы должны поступать за два месяца до проведения выборов. На данный момент никакого заявления от скандального бизнесмена Капитанов не видел.

Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что Стас Барецкий готовится стать губернатором Петербурга.

Фото: Piter.tv