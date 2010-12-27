Стас Барецкий готовится стать губернатором Петербурга

Шоумен заявил о своем желании участвовать в выборах как кандидат.

Стас Барецкий решил баллотироваться на пост губернатора Петербурга от партии ЛДПР. Об этом он заявил "Невским новостям".

По словам Барецкого, его решение поддерживает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Шоумен уверен в своей победе на выборах на 90 %. Он заявил, что, прежде всего, будет бороться с "культурной мафией" в Северной столице, которая "не дает дорогу молодым". Кроме всего прочего, Барецкий уделит внимание и благоустройству города на Неве.

Напомним, что кроме Стаса Барецкого о намерении баллотироваться на пост губернатора Петербурга заявил общественник Красимир Врански. В случае победы он обещал упразднить 2/3 комитетов и ведомств, работающих в Северной столице. Выборы главы города состоятся 8 сентября 2019 года.

Фото: ВКонтакте / Стас Барецкий