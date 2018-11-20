Красимир Врански: о старте политической карьеры, отношении к Беглову и проблемах Петербурга

Выборы губернатора Санкт-Петербурга: интервью с градозащитником Красимиром Врански. Напомним, что накануне лидер сообщества "Красивый Петербург" заявил о намерении участвовать в предвыборной гонке. Канал Piter.TV стал первым СМИ, которому новый кандидат дал развернутое интервью.

На этих выходных пул участников предвыборной гонки за кресло губернатора Санкт-Петербурга пополнился еще одним кандидатом. Им стал известный общественник, лидер движения "Красивый Петербург", градозащитник Красимир Врански. Он официально объявил о своем выдвижении в губернаторы в воскресенье, 3 февраля, в ходе митинга в защиту зеленых зон Петербурга на территории Удельного парка. На следующий день после этого Красимир Врански дал развернутое интервью каналу Piter.TV. Среди поднятых тем - цели и предвыборная программа активиста, его отношение к действующей власти и прошлому руководству города (в том числе - к Игорю Албину, с которым Красимиру Врански доводилось сотрудничать), а главное - мотивы, которые подтолкнули градозащитника на тернистый путь городской политики.

Ниже мы предлагаем "Топ-5 цитат из интервью Красимира Врански" - остальные ответы потенциального кандидата смотрите в видеоверсии интервью на сайте Piter.TV.

1. О решении пойти на выборы.

Я выжидал. Я сам надеялся на некие изменения, которые произойдут при новой команде губернатора. Что начнется решение наболевших проблем и общение с людьми. Через 4 месяца я увидел, что этого не происходит. Бегло заступил, но я не увидел этих изменений - и тогда решил, что буду требовать их. С позиции общественного деятеля за 7 лет (своей работы) я увидел такие перемены. Люди стали объединяться, стали знать, как решать свои проблемы. Но я хочу, чтобы это происходило в другом масштабе. Чтобы в городе вообще поменялась структура управления, принятия управленческих решений, чтобы шли ответы на вопросы горожан. Сейчас у нас вы даже не можете отправить свой запрос по электронной почте в правительство или какое-то ведомство. Они это просто закрыли. И получается, что у нас зима, выпал снег, а эти люди элементарно не могут с ним справиться. Все эти проблемы накопились и подвигли меня что-то изменить. Я выдвинулся, сейчас собираю команду из таких же общественников, мы поднимем существующие проблемы по запросу общества, и будем их решать.

2. О предвыборной программе и команде.

Меня часто спрашивают о моей программе. Но я так часто видел, что целые партии свои программы, рассчитанные на долгие сроки, не выполняют, что решил поступить по другому. Мы с командой соберем запросы у населения, узнаем, каким люди хотят видеть город. И будем двигаться в этом направлении. // В моих планах - за месяц сформировать штаб и команду. Даже на этой неделе я обращусь ко всем партиям и политическим силам в городе, чтобы они порекомендовали мне кого-то из своих рядов на будущее правительство. Хотелось бы собрать команду, которая будет представлять интересы максимального количества людей. Поэтому, я обращусь ко всем - даже к "Единой России" и к "Открытой России". Если среди них есть молодые, энергичные и здравомыслящие люди, то мы готовы идти с ними вместе к изменениям.

3. Об отношении к Игорю Албину.

Игорь Албин был одним из нормальных чиновников нашего правительства. И у нас в декабре были две реальные встречи по вопросам проблем с парками. Мы выработали очень хорошие решения. Понимаю, что с его уходом в Смольном не с кем даже разговаривать. Албин ушел из Петербурга, я не знаю, вернется он или не вернется. Но Беглов и его команда ничего собой не представляют, это я увидел и теперь хочу продвигать идеи и решение проблем самостоятельно. Что касается Албина, то мы действительно с ним взаимодействовали, но сейчас все поменялось.

4. О снежной зиме 2019-го - что сделано не так?

Это полный провал. Провал Беглова. Мы проводили опрос. И люди считают, что это именно Беглов виноват. Он заступил в начале октября, у него было время подготовиться. Но эта работа не была проведена. Накануне зимы обанкротили одно из крупнейших дорожных предприятий, которое отвечало за уборку снега на Северо-Востоке города. И там сейчас реально на паркинге стоят сотни единиц техники, потому что предприятие банкрот. Мы видим - нам не хватает техники и рабочей силы. В этой ситуации надо менять систему уборки города. Чтобы на каждую территорию был один и тот же исполнитель, который отвечает за все виды работ: очистку дороги, тротуара, двора, крыш, наледи и вывоз мусора. Мое мнение, что нужно заказывать работы на комплексную уборку - и зимой, и летом.

Нам даже не надо ходить далеко за примерами. Позитив есть совсем рядом. У нас районы, где муниципалы убирают дворы, улицы и тротуары, они убирают качественно. Все убирается и вылизывается. А все дело в том, что они не приближены к Смольному. У них нет возможности, например, картельного сговора. У нас же было выявлено, когда несколько предприятий решили разделить вот этот куш на уборку. Муниципалы в эти куши не входят, поэтому они заинтересованы, чтобы получать эти контракты. Ведь каждый контракт может быть в несколько раз больше их бюджета на весь муниципалитет.

5. Про слухи в социальных сетях и анонимных Telegram-каналах.

То, что я кандидат Кремля, что я - эксперимент, это меня смешит. Меня интересуют проблемы города. Мне обидно, когда меня ставят рядом с Кремлем, хотя я планирую бороться именно с их выдвиженцами. Мне это не нравится, я не хочу, чтобы людей назначала Москва, они должни избираться нами. И меня это задело, потому что, ребята, не судите по себе. Если человек думает о своей выгоде, то он не понимает, что проблемы у нас есть - я их вижу - и надо их решать. Ведь мой дом, это и мой двор, и мой город, и моя страна. И решение этих проблем - в интересах каждого.

Для справки:

Отметим, что лидер "Красивого Петербурга" стал одним из первых потенциальных участников предвыборной гонки, кто официально заявил о намерении побороться за кресло губернатора. До него было известно об участии в выборах врио губернатора Александра Беглова и оппозиционера Бориса Вишневского. В случаях с остальными потенциальными оппонентами действующего главы правительства окончательная ясность не достигнута. Эксперты от мира политтехнологий пророчат в выборщики Ксению Собчак и Оксану Дмитриеву, Алексея Навального и Максима Шевченко, Владимира Бортко и Марину Шишкину, а также других маститых политиков. Но некоторые из них уже и сами заявили о нежелании участвовать в "битве за Петербург", а другие ждут более подходящего момента для старта кампании.