Среди возможных претендентов на пост - Михаил Дегтярев, Андрей Андрейченко, Сергей Жигарев.

В ЛДПР назвали кандидатов на пост врио Хабаровского края. Об этом изданию РБК рассказал депутат Государственной думы, зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

По его словам, партия предлагает трёх кандидатов на место арестованного накануне губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В ЛДПР считают, что временно исполняющий обязанности главы региона должен — также как и Фургал — быть представителем ЛДПР.

Среди возможных претендентов на пост - Михаил Дегтярев, Андрей Андрейченко, Сергей Жигарев.

При этом Черкасов отметил, что надеется, что указа президента России об отставке Фургала не будет.

Отметим, что Дегтярев - председатель комитета Госдумы по спорту, Жигарев — председатель комитета по экономике и предпринимательству в Госдуме, Андрейченко — также депутат Государственной думы.

Ранее Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края.

Видео: duma.gov.ru