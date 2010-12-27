В Кузнечном поймали рецидивиста-педофила

Подозреваемый находится под стражей.

В Приозерском районе Ленобласти местный житель изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает 47news.

О происшествии стало известно 30 октября. В полицию обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала правоохранительным органам про то, что прошлой ночью в поселке Кузнечное в её доме, расположенном на Юбилейной улице, неизвестный мужчина домогался до её дочки.

По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали 41-летнего безработного гражданина в его квартире. Возбуждено уголовное дело по статье 135-ой УК РФ (Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти задержан замначальника УГИБДД за получение взятки.