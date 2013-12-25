Огонь ликвидирован за 1,5 часа.

В Кузбассе загорелся завод задержанного по делу "Листвяжной" бизнесмена. Об этом рассказали очевидцы. Известно, что пламя распространилось по территории производства "Химмаш", входящего в холдинг "Сибирского делового союза". На данный момент на объекте находятся экстренные ведомства по Кемеровской области.

Огонь начал распространяться около 08:30 утра по местному времени (в 04:40 по московскому времени). Очаг возгорания находился в малярной камере вагоносборочного цеха. Сейчас все сотрудники завода эвакуированы из помещений. Пламя было потушено за полтора часа. Никто не пострадал.

Эксперты устанавливают объем ущерба и причины возгорания. Ранее утром 15 декабря президента и одного из собственников "Сибирского делового союза" Михаила Федяева оперативники задержали по уголовному делу. Расследование касается трагедии на шахте "Листвяжная", в которой погиб 51 человек. Сейчас бизнесмен находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, что "Кемеровохиммаш" считается одним из ведущих предприятий химического машиностроения за Уралом. На производстве изготавливается оборудование для газовой, угольной, металлургической и коксохимической промышленности.

Фото и видео: Telegram / Пресс-Хата