В Кузбассе задержали собственника шахты "Листвяжная"

Помимо него задержаны еще три человека.

В Кемеровской области задержали собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, который возглавляет холдинг "Сибирский деловой союз". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Помимо Федяева задержаны еще три человека: гендиректор компании Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов, а также главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов.

Задержание произошло в рамках расследования дела по факту ЧП на шахте "Листвяжная", в результате которого погибли более 50 человек. Перечисленным лицам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие.

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели. На данный момент тела всех погибших подняты из "Листвяжной" на поверхность. В медицинском учреждении проходит лечение один человек – горноспасатель. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. На амбулаторном лечении находятся 82 пациента, 35 из которых – шахтеры.

Ранее в Ставрополье произошел взрыв газопровода.

Фото: СКР