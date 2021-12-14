18 населенных пунктов остались без газа.

В Ставрополье произошел взрыв газопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел вечером 14 декабря между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская. В результате прорыва газопроводной трубы произошло факельное горение высотой до 25 метров. 18 населенных пунктов остались без газа.

По состоянию на 21:20 газопровод был перекрыт, факельное возгорание ликвидировали. В пресс-службе МЧС также сообщили, что ситуация находится у правительства Ставрополья и главы ведомства.

Ранее мы сообщали, что пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова впервые вышла на связь.

Видео: Telegram / Readovka