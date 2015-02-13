На Кузбассе задержали подростка, предлагавшего детям провести их до школы

Оказалось, что у юноши есть психическое расстройство.

На Кузбассе задержали юношу, предлагавшего детям провести их до школы. Об этом рассказали представители пресс-службы правоохранительных органов Кемеровской области. В МВД подчеркнули, что подозреваемый оказался пациентом с психическим расстройством. В настоящее время мужчина госпитализирован в профильное медицинское учреждение.

Им оказался 17-летний местный житель, который состоит на учете в связи с психическим расстройством здоровья. Какой-либо агрессии к несовершеннолетним он не проявлял. пресс-служба МВД по региону

Напомним, что на странного молодого человека пожаловались очевидцы социальных сетях. Они уточнили, что незнакомец стоит на мосту и предлагает маленьким девочкам проводить их до учебы.

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Фото: Piter.tv