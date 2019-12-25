В ближайшее время президент подпишет соответствующий указ.

Российский президент Владимир Путин одобрил присвоение 12 городам звания "Город трудовой доблести". Об этом глава государства рассказал в рамках заседания организационного комитета "Победа".

Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Владимир Путин, президент РФ

Почетные звания получат город Оха в Сахалинской области, Ступино в Московской области, Сызрань в Самарской области, Мончегорск в Мурманской области, Воркуту в Коми, Дзержинск в Нижегородской области, Читу в Забайкальском крае, Кемерово на Кузбассе, Алдан в Якутии, Кострому в Костромской области и Бологое в Тверской области. В Пермском крае это звание перейдет Лысьве.

Также политик предложил представителям правящей партии взять под свой контроль вопрос о приведении в порядок памятников в городах трудовой доблести. В частности, речь идет о запуске просветительских проектов для молодежи. а сегодняшней встрече организационный комитет "Победа" примет решение, в каких населенных пунктах страны будут размещены новые стелы городов трудовой доблести.

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Фото: Kremlin.ru