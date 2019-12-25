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Путин: Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека
Сегодня, 14:47
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Путин: Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека

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Президент РФ напомнил о двух трагедия, которые произошли вчера в стране.

Глава МЧС Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. Он открыл заседания организационного комитета "Победа" минутой молчания, посвященной руководителю экстренного ведомства, погибшего накануне.Чиновнику было 55 лет. Посмертно он награжден званием Героя России.

Вчера ушел из жизни Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека.

Владимир Путин, президент РФ

Также политик напомнил о том, что в Московской области 8 сентября произошла трагедия, связанная с гибелью людей из-за хлопка газа в многоквартирном доме. 

Главу МЧС Евгения Зиничева похоронят в Петербурге.

Фото: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, гу мчс, евгений зиничев, минута молчания
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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