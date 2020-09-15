Пожилые люди смогут покинуть дом, чтобы посетить аптеку, магазин или лечебное учреждение.

В Кузбассе ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет с 15 по 30 сентября в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Отмечается, что мера введена по предложению главного санитарного врача Кемеровской области.

Пожилые люди смогут покинуть дом, чтобы посетить аптеку, магазин или лечебное учреждение, салон оптики, органы государственной или муниципальной власти, а также по семейным нуждам, для помощи родственникам или при возникновении экстренных случаев.

Для получения листка трудоспособности нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или к лечащему врачу терапевту.

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Видео: Youtube/Цивилев. Live