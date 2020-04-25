В Кузбассе введут электронные пропуска

Об этом в своем обращении заявил глава Кемеровской области.

Для контроля режима обязательной самоизоляции из-за коронавируса власти Кузбасса работают над системой электронных пропусков. Контролировать по пропускам передвижение граждан планируется поэтапно с 5 мая.

Как заявил в своем обращении глава Кузбасса Сергей Цивилев, режим повышенной готовности продлится в Кемеровской области на неделю. Школы и вузы в режиме дистанционного обучения будут работать до окончания учебного года.

Ранее эксперты рассказали, почему в России не вводят режим ЧП из-за коронавируса. Piter.TV решил задать юристам и политологам несколько вопросов, чтобы сложившаяся ситуация в стране стала яснее.

Видео: ВКонтакте / Сергей Цивилев