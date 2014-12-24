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В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов
Сегодня, 8:45
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В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов

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Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел утром 10 марта на станции Белово. При проведении  маневровых работ тепловоз сошел с железнодорожных путей. В настоящее время на участке пути производятся восстановительные работы. Также отмечается, что задержек в движении поездов не допущено. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что РЖД добавили экзоскелеты к оснащению сотрудников путевых машинных станций.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Теги: кузбасс, сход с рельсов, тепловоз
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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