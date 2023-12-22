Самостоятельно из дома до прибытия огнеборцев на улицу вышли 11 человек.

В Кузбассе пожар охватил многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 3 марта в Кемерово. В пятиэтажном здании произошло возгорание из-за короткого замыкания в электросчетчике. Самостоятельно из дома до прибытия огнеборцев на улицу вышли 11 человек.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали еще 13 жильцов, в том числе двух детей. В тушении огня участвовали 16 специалистов и пять единиц техники.

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Видео: МЧС России