  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:16
77
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Северной Осетии спасатели нашли тело рыбака в русле реки Терек

0 0

Инцидент произошел в ночь на 3 марта в районе села Эльхотово.

В Северной Осетии спасатели нашли тело рыбака в русле реки Терек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 3 марта в районе села Эльхотово. 55-летний мужчина захотел порыбачить в ночное время. Утром его вещи обнаружили односельчане, однако самого рыбака нигде не было.

На поиски мужчины отправились волонтеры, спасатели и пожарные МЧС. Спустя два часа мертвое тело рыбака обнаружили в русле реки Терек.

Ранее мы сообщали, что в Пензенской области загорелся торговый центр.

Видео: МЧС России

Теги: река, северная осетия, спасатели, тело
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии