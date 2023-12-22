Инцидент произошел в ночь на 3 марта в районе села Эльхотово.

В Северной Осетии спасатели нашли тело рыбака в русле реки Терек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 3 марта в районе села Эльхотово. 55-летний мужчина захотел порыбачить в ночное время. Утром его вещи обнаружили односельчане, однако самого рыбака нигде не было.

На поиски мужчины отправились волонтеры, спасатели и пожарные МЧС. Спустя два часа мертвое тело рыбака обнаружили в русле реки Терек.

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Видео: МЧС России