В Кузбассе обвиняемый в резонансном убийстве двух школьниц получил пожизненный срок

Он также обязан выплатить 2,5 млн рублей компенсации.

Суд в Кузбассе приговорил к пожизненному сроку обвиняемого в резонансном убийстве двух школьниц. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в городе Киселевске. Две десятилетние школьницы пропали после того, как зашли в магазин вместе с неизвестным мужчиной. Были организованы их масштабные поиски. Позднее тела девочек обнаружили в заброшенном доме. Следствие установило, что 41-летний мужчина совершил в отношении детей насильственные действия, а затем задушил их.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Решением суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Также мужчина обязан выплатить 2,5 млн рублей компенсации.

Ранее суд арестовал москвича, грозившего сбросить младенца с 13-го этажа.

Видео: Telegram / Mash