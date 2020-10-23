В Кузбассе обвиняемый в резонансном убийстве двух школьниц получил пожизненный срок

Суд в Кузбассе приговорил к пожизненному сроку обвиняемого в резонансном убийстве двух школьниц. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
Инцидент произошел в сентябре 2021 года в городе Киселевске. Две десятилетние школьницы пропали после того, как зашли в магазин вместе с неизвестным мужчиной. Были организованы их масштабные поиски. Позднее тела девочек обнаружили в заброшенном доме. Следствие установило, что 41-летний мужчина совершил в отношении детей насильственные действия, а затем задушил их.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Решением суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Также мужчина обязан выплатить 2,5 млн рублей компенсации.
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Видео: Telegram / Mash
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