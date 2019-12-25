В Кузбассе экс-супруг зарезал жену и поджег из зависти

Мужчина разозлился на бывшую, за то, что та смогла устроить свою жизнь без него.

В Новокузнецке гражданин Таджикистана подозревается в зверском убийстве бывшей жены.

Как сообщает "Тайеа.инфо" 42-летний кузбассовец пойдет под суд за жестокое убийство бывшей жены. Следствие установило, что в апреле 10-летняя девочка, возвращаясь домой с прогулки, почувствовала запах гари из квартиры и сообщила соседям. Пожарные во время тушения квартиры на диване обнаружили тело хозяйки с признаками насильственной смерти. На теле женщины были множественные ножевые ранения.

Вскоре был задержан и убийца. Им оказался бывший муж убитой, гражданин Таджикистана. Мужчина рассказал следователям, что разозлился на бывшую за то, что та смогла устроить свою жизнь без него.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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