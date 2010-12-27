В Кузбассе бомж в мусорном контейнере нашел мертвого младенца

Следователи ищут мать мертвого новорожденного.

В Кемеровской области устанавливаются обстоятельства смерти новорожденного ребенка.

Сообщается, что ранним утром 10 июня мужчина без определенного места жительства в мусорном контейнере возле одного из жилых домов в городе Тайга обнаружил мертвого младенца. Сообщается, что тельце новорожденного было завязано в полиэтиленовый пакет. Мужчина тут же вызвал на место обнаружения младенца полицию и скорую, которая констатировала смерть младенца.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье " убийство матерью новорожденного". При первом осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Тело новорожденного мальчика отправлено на экспертизу для установления причин смерти, а также ее давности.

Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают женщин, которые состояли на учете в медицинском учреждении на поздних сроках по беременности, однако в настоящее время они признаков беременности не имеют, при этом новорождённые дети отсутствуют. СУ СК РФ по Кемеровской области

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

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