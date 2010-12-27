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В Новосибирске погибла годовалая девочка, выпав из окна 6 этажа
11 июня, 10:01
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MShaffter

В Новосибирске погибла годовалая девочка, выпав из окна 6 этажа

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Ребенок остался без присмотра взрослых и смог добраться до окна.

В Новосибирске годовалая девочка, оставшись без присмотра взрослых, добралась до окна и упала.

Трагедия произошла накануне вечером, 10 июня, в Кировском районе Новосибирска по улице Петухова. Маленький ребенок остался без присмотра, залез на стул, а с него на подоконник у отрытого окна. Ребенок выпал с 6 этажа и от полученных травм погиб на месте.

Следственные органы по факту гибели ребенка назначил проверку. Выясняются все причины и обстоятельства, приведшие к гибели младенца.

Накануне мы рассказывали, что в Саратовской области задохнулся в старом холодильнике 8-летний мальчик.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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