В Новосибирске погибла годовалая девочка, выпав из окна 6 этажа

В Новосибирске годовалая девочка, оставшись без присмотра взрослых, добралась до окна и упала.
Трагедия произошла накануне вечером, 10 июня, в Кировском районе Новосибирска по улице Петухова. Маленький ребенок остался без присмотра, залез на стул, а с него на подоконник у отрытого окна. Ребенок выпал с 6 этажа и от полученных травм погиб на месте.
Следственные органы по факту гибели ребенка назначил проверку. Выясняются все причины и обстоятельства, приведшие к гибели младенца.
Накануне мы рассказывали, что в Саратовской области задохнулся в старом холодильнике 8-летний мальчик.
Обсуждение ( 0 )