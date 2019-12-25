В Кузбассе 11 детей госпитализировали из-за распыления газа в школе

На Кузбассе 11 детей госпитализировали из-за распыления неизвестного вещества в школе. Об этом журналистам рассказали местные представители пресс-службы из Центра медицины катастроф. Инцидент произошел утром 19 мая. После осмотра пострадавших врачи установили, что состояние пациентов можно оценить как легкой степени тяжести. Возраст детей и обстоятельства произошедшего уточняются.
Школа №26, Новокузнецк. В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи.
пресс-служба ведомства
Мэр города Сергей Кузнецов сообщил журналистам, что один из учеников принес в школу газовый баллончик. На территории общеобразовательного учреждения продолжают дежурить бригады медиков. Из здания были эвакуированы все учащиеся и сотрудники.
В Париже против демонстрантов применили водометы и слезоточивый газ.
Фото: Piter.tv
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