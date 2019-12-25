В Кузбассе 11 детей госпитализировали из-за распыления газа в школе

Состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести.

На Кузбассе 11 детей госпитализировали из-за распыления неизвестного вещества в школе. Об этом журналистам рассказали местные представители пресс-службы из Центра медицины катастроф. Инцидент произошел утром 19 мая. После осмотра пострадавших врачи установили, что состояние пациентов можно оценить как легкой степени тяжести. Возраст детей и обстоятельства произошедшего уточняются.

Школа №26, Новокузнецк. В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи. пресс-служба ведомства

Мэр города Сергей Кузнецов сообщил журналистам, что один из учеников принес в школу газовый баллончик. На территории общеобразовательного учреждения продолжают дежурить бригады медиков. Из здания были эвакуированы все учащиеся и сотрудники.

В Париже против демонстрантов применили водометы и слезоточивый газ.

Фото: Piter.tv