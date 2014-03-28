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В Париже против демонстрантов применили водометы и слезоточивый газ

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Акции проходили в поддержку Палестины.

Сотрудники охраны правопорядка в Париже применили специальные средства для разгона несанкционированной акции в поддержку Палестины. Об этом информирует "РИА Новости".

В частности против нарушителей были применены водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

Сообщается, что акция протеста была запрещена городскими властями. Некоторые присутствующие на мероприятии применили против полиции петарды и бутылки. Полиция ответила на агрессию спецсредствами.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter заявил, что всего на территории страны в этот день за участие в несанкционированных акциях были  задержаны 51 человек, из них 44 – в Париже. 

Сообщается, что один полицейский получил ранения.

Ранее в Нью-Йорке прошли акции в поддержку Палестины.

Видео: Youtube/News 360 Tv

Теги: жеральд дарманен, израиль, палестина, париж, сектор газа
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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