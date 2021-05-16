В шествии приняли участие около 500 человек.

В Нью-Йорке прошли акции в поддержку Палестины. Об этом информирует газета "Известия".

По данным издания, в мероприятии приняли участие около 500 человек. Митингующие держали в руках плакаты и флаги, а также призывали "прекратить израильскую оккупацию". Сообщается, что некоторые участники с флагами Палестины забирались на крыши транспортных средств.

Шествие сопровождали сотрудники правоохранительных органов. Подобные акции проводятся в Нью-Йорке практически каждый день на протяжении недели.

Напомним,ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Согласно последней сводке, число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек.

Ранее в Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали полицейские.

Видео: Youtube/The Sun