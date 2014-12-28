В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали полицейские

В акции приняли участие несколько тысяч человек.

В ходе акции протеста в поддержку Палестины в Лондоне 15 мая пострадали девять сотрудников правоохранительных органов. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Скотланд-Ярда.

По данным ведомства, полицейский противостояли митингующим, которые находились около посольства Израиля. Сообщается, что участники применяли пиротехнические изделия.

Девять полицейских пострадали, добиваясь того, чтобы толпы, собравшиеся возле израильского посольства в Кенсингтоне, разошлись. В небольших очагах беспорядка во время мирного, в целом, протеста, были запущены петарды. из сообщения Скотланд-Ярда

Также в ведомстве сообщили о задержании 13 человек, девять из которых предположительно участвовали в беспорядках, применяя насилие в отношении сотрудников полиции.

Всего в акции поддержки Палестины приняли участие несколько тысяч человек.

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Видео: Youtube/RandomStuff